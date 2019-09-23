Yunusemreli güreşçiler Yuntdağı'nda madalyaları topladı

Yunusemre Belediyespor güreş sporcuları, Yunusemre Belediyesi'nin bu yıl 4. kez düzenlediği Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerinde madalyaları toplayarak 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.



Yunusemre Belediyesi 4. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde katılan Yunusemre Belediyespor güreş sporcuları madalyaları topladı. Minik 1 boyda; Hamza Yüksel gümüş, Minik 2 boyda Hamed Navabi altın, Teşvik 1 boyda Yasin Çakır altın, Enes Aras gümüş, Teşvik 2 boyda Ömer Yılmaz altın, Okan Şahinler bronz madalya kazandı. Yakalanan başarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Güreş Antrenörü Ömer Rona, her zaman yanlarında olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kulüp Başkanı Arif Alkan'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da güreşçileri kutlayarak başarılarının devamını diledi. - MANİSA