Yunusemreli güreşçilerde milli takım heyecanı

Antalya'da da gerçekleştirilecek milli takım seçmelerine 6 sporcu ile katılma hakkı elde eden Yunusemre Belediyespor Kulübü Güreş Takımında milli takım heyecanı yaşanıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu 2021 Büyük - Yıldız Greko-romen Güreş Avrupa ve dünya şampiyonaları milli takım kamp kadrosu belirleme seçmeleri 13 - 15 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak. Yunusemre Belediyespor Kulübü de 6 sporcu ile bu seçmelere katılma hakkı elde etti. Seçmelerde Yunusemre Belediyespor Kulübü adına, Doğan Artürk 41 - 45 kg, Ramazan Kalbazan 51 kg, Halil Tarciseler 51 kg, Enes Aras 55 kg, Mustafa Öztürk 71 kg, Burak Seletli 110 kg'da milli takım seçmesi için mücadele edecek. Sporculara ve antrenörlere seçmelerde başarılar dileyen Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan kulüp sporcularının milli takıma seçilmesinin gurur vereceğini ifade etti. - MANİSA