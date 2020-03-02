Son Dakika › Spor › Yunusemreli judocu Avrupa Kupasında bronz madalya kazandı - Son Dakika Spor
Yunusemreli judocu Avrupa Kupasında bronz madalya kazandı
7 saat önce
Uluslararası Nazım Canca Avrupa Judo Kupası'na katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
Uluslararası Nazım Canca Avrupa Judo Kupası'na katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.
Uluslararası Nazım Canca Avrupa Kupası, Antalya'da 17 ülkeden 173 bayan, 370 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Yunusemre Belediyespor Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 70 kilogramda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. İlk uluslararası derecesini elde eden sporcuyu kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da Şeyda Nur Çiçek'in kendilerini gururlandırdığını belirterek, genç sporcuya başarılarının devamını diledi. - MANİSA
Son Dakika 2022 UEFA Avrupa Ligi finali Budapeşte'de yapılacak AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, mülteci konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı Yunan askerleri bu sefer de gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz