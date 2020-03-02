Yunusemreli judocu Avrupa Kupasında bronz madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunusemreli judocu Avrupa Kupasında bronz madalya kazandı - Son Dakika Spor

Yunusemreli judocu Avrupa Kupasında bronz madalya kazandı

7 saat önce

Uluslararası Nazım Canca Avrupa Judo Kupası'na katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

Yunusemreli judocu Avrupa Kupasında bronz madalya kazandı, System.String[]

Uluslararası Nazım Canca Avrupa Judo Kupası'na katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.


Uluslararası Nazım Canca Avrupa Kupası, Antalya'da 17 ülkeden 173 bayan, 370 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Yunusemre Belediyespor Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 70 kilogramda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. İlk uluslararası derecesini elde eden sporcuyu kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da Şeyda Nur Çiçek'in kendilerini gururlandırdığını belirterek, genç sporcuya başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Yunusemre, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2022 UEFA Avrupa Ligi finali Budapeşte'de yapılacak
AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, mülteci konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı Yunan askerleri bu sefer de gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:20:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunusemreli judocu Avrupa Kupasında bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]