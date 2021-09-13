Yunusemreli judocular Kütahya'dan birincilikle döndü

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Kütahya'da yapılan Minikler 1. Zafer Kupası Judo Turnuvasında birinci oldu.

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı Sporcuları, Kütahya'da gerçekleştirilen Minikler 1. Zafer Kupası Judo Turnuvası'na katıldı. 7 ilden 15 takım, 200 sporcunun yarıştığı turnuvada Yunusemre Belediyesporlu judoculardan 36 kilogramda Hiranur Özbek birinci, 40 kilogramda Bengüsu Çetin birinci, 52 kilogramda İkra Üzüm ikinci, 57 kilogramda Halime Deveci birinci, 57 kilogramda Nehir Uslu üçüncü, 38 kilogramda Emirhan Kula ikinci, 55 kilogramda Ramazan İnci birinci, 60 kilogramda Emirhan Baba üçüncü oldu. Elde edilen skor ile turnuvada takım halinde birinci olan Yunusemreli judocular, başarılarına bir yenisini ekledi. Sporcuları ve takım antrenörlerini kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, yakalanan başarının devamını diledi. - MANİSA