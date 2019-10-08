Son Dakika Haberleri: Yunusemreli judocular madalyaları topladı
Son Dakika Spor Yunusemreli judocular madalyaları topladı

Yunusemreli judocular madalyaları topladı

1 saat önce

Yunusemre Belediyespor Judo takımı, Manisa'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Minikler Judo Turnuvası'nda madalyaları topladı.

Yunusemreli judocular madalyaları topladı, System.String[]

Yunusemre Belediyespor Judo takımı, Manisa'da Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Minikler Judo Turnuvası'nda madalyaları topladı.


Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu koordinesinde gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri start aldı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen Minikler Judo Turnuvası'na Yunusemre Belediyespor Judo takımı sporcuları damga vurdu. Takım, Atatürk Spor Salonu'nda yapılan turnuvada 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları kadınlarda Zeynep Kılıcı 20 kilogram, İkra Üzümcü 44 kilogram, Halime Deveci 48 kilogram'da 1., Gamze Yağmur Kavşut 48 kilogram'da 2., Hiranur Özbek 28 kilogram, Nisanur Tekin 32 kilogram, Ece Su Demir 40 kilogram, Zeynep Nur Aralı 44 kilogram'da 3., oldu. Erkeklerde ise, Emirhan Kula 30 kilogram, Emirhan Baba 50 kilogram'da 1., İbrahim Ege Filiz 46 kilogram, Muhammet Furkan Yıldırım 50 kilogram, Onur Demirkıran +50 kilogram'da 2., Poyraz Özkapsal 22 kilogram, Talha Demir 30 kilogram, Kayra Polat 34 kilogram'da 3.lük elde etti. Turnuvada derece yapan sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, Yunusemre, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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