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Yunusemreli judocular Samsun'dan madalyalarla döndü

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen Anadolu Yıldızları Judo Türkiye Şampiyonası'na katılan Yunusemre Belediyespor judo sporcuları şampiyonada madalyaları topladı.

Yunusemreli judocular Samsun'dan madalyalarla döndü, System.String[]
Samsun'da düzenlenen Anadolu Yıldızları Judo Türkiye Şampiyonası'na katılan Yunusemre Belediyespor judo sporcuları şampiyonada madalyaları topladı.

Yunusemre Belediyespor Judo sporcuları, Samsun'da 28 - 30 Mayıs tarihlerinde yapılan Anadolu Yıldızları Judo Türkiye Şampiyonasına damga vurdu. 64 ilden 980 sporcunun katıldığı şampiyonada bayanlarda 52 kg'de Ceyda Aydın 1. olarak altın madalya; 57 kg'de Emine Mihrace Celen 3. olarak bronz madalya kazandı. Şampiyonada 63 kg'de İlayda Akçagün, +70 kg'de Dilara Akdemir de 5. oldu. Erkeklerde ise 55 kg'de Mustafa Efe Barak 2. olarak gümüş madalyanın sahibi olurken; 42 kg'de Alp Çalışkan elde ettiği 3'üncülükle bronz madalya kazandı. +73 kg'de Halil Öğer de şampiyonada 5'incilik elde etti. Sporcuların düzenli çalışmasının karşılığını aldığını dile getiren Judo Antrenörü Halil Atmaca, bu konuda en büyük destekçileri olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:23 Kaynak: İHA
Yunusemre, Samsun, Spor
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