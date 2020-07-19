Yunusemreli judocularda hedef Türkiye şampiyonası - Son Dakika

Yunusemreli judocularda hedef Türkiye şampiyonası

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu judocular, antrenmanlarına başlarken, judocularda hedef ilk yapılacak Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı temsil etmek.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu judocular, antrenmanlarına başlarken, judocularda hedef ilk yapılacak Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı temsil etmek.

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Yunusemre Belediyespor judo takımı sporcuları antrenmanlarını antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs Stadyumunda yapıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla açıklanan tüm kurallara uyan sporcularda ilk hedef Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil etmek. 3 aylık aranın ardından yeniden çalışmalara başladıklarını kaydeden Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Antrenörü Orhan Akdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde salonlar kapalı olduğundan takım olarak çalışmalarımıza gruplar halinde 19 Mayıs Stadında devam ediyoruz. 2020-2021 sezonunda da Yunusemre Belediyespor'u judo 1. liginde inşallah en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonalarında dereceler yaparak, milli takıma sporcular kazandırmak ve Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da kulübümüz, ilimiz ve ülkemizin ismini duyurmak. Bize çalışmalarımızda destek olan başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a, bizlere imkanlarını sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Yunusemre Belediyesporlu judoculardan Mehmet Alp Seçilmiş ve Halil Öğer de yeniden arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Hedeflerinin şampiyonalarda en iyi dereceler elde etmek olduğunu kaydeden Halil Öğer, "Çalışmalarımıza 19 Mayıs Stadında kuvvet ve kondisyon idmanı yaparak devam ediyoruz. Temennimiz en kısa sürede salonlara geri dönmek, antrenmanlarımıza orada devam etmek. Takım olarak hedefimiz de ilk Türkiye Şampiyonasına giderek ilimizi, kulübümüzü temsile etmek, madalyalar kazanmak" dedi. - MANİSA

Koronavirüs, Yunusemre, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli judocularda hedef Türkiye şampiyonası - Son Dakika Spor
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