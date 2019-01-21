Son Dakika Haberleri: Yunusemreli Judoculardan 13 Derece Birden

Yunusemreli Judoculardan 13 Derece Birden

1 saat önce

Manisa'da yapılan gençler il birinciliği müsabakalarında Yunusemre Belediyespor Judo Takımı, kız ve erkek kategorilerinde toplam 13 derece elde etti.

Yunusemreli Judoculardan 13 Derece Birden, System.String[]
Manisa'da yapılan gençler il birinciliği müsabakalarında Yunusemre Belediyespor Judo Takımı, kız ve erkek kategorilerinde toplam 13 derece elde etti.

Manisa ili 2019 Gençler İl Birinciliği karşılaşmalarında Yunusemre Belediyespor rüzgarı esti. Antrenör Orhan Akdemir'in çalıştırdığı Yunusemre Belediyespor judocuları 3 birincilik, 3 ikincilik ve 7 üçüncülük elde ederken; 52 kg Emine Gecer üçüncü, 52 kg Şengül Gündüz ikinci, 57 kg Emine Çelen üçüncü, 63 kg Sümeyye Kaya ikinci., 70 kg Şeydanur Çiçek birinci, 55 kg Efe Barak birinci, 60 kg Enes Pınar üçüncü, 73 kg Baran Solak üçüncü, 81 kg Alper Beğer üçüncü, 81 kg Yıldıray Arguz üçüncü, 90 kg Halil Öğer ikinci, +100 kg Mehmet Alp Seçilmiş birinci, +100 kg Mustafa Can Çakıcı üçüncü oldu. Karşılaşmalarda dereceye giren sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, yakalanan başarının devamını diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

Manisa, Yunusemre, Spor
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