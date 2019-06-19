Yunusemreli küçük futbolcu süper lig ekiplerinin dikkatini çekti
1 saat önce
Yunusemre Belediyespor'un U16 futbol takımında forma giyen 14 yaşındaki Salih Yıldırım'a, 3 süper lig, iki de 1. Lig ekibinin takip ettiği öğrenildi.
Yunusemre
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:02 Kaynak: İHA
Belediyespor'un U16 futbol takımında forma giyen 14 yaşındaki Salih Yıldırım
'a, 3 süper lig, iki de 1. Lig ekibinin takip ettiği öğrenildi. Büyük takımların bu sezon, Yunusemre Belediyespor'un kapısını çalmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
Yunusemre Belediyespor U 16 futbol takımı Kütahya
'da düzenlenen Türkiye
Şampiyonası 1'inci kademe müsabakalarında mücadele etti. Mavi-beyazlıların kadrosunda yer alan 2005 doğumlu Salih Yıldırım, sergilediği performans ile başta süper lig takımları olmak üzere birçok kulübün radarına girdi. Alanyaspor, Kasımpaşa
, Eskişehirspor
, Ümraniyespor ve Antalyaspor
alt yapı sorumluları tarafından izlenerek, ismi alınan Salih Yıldırım'ın, önümüzdeki sezon transfer olması bekleniliyor. - MANİSA
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