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Yunusemreli küçük futbolcu süper lig ekiplerinin dikkatini çekti

1 saat önce

Yunusemre Belediyespor'un U16 futbol takımında forma giyen 14 yaşındaki Salih Yıldırım'a, 3 süper lig, iki de 1. Lig ekibinin takip ettiği öğrenildi.

Yunusemreli küçük futbolcu süper lig ekiplerinin dikkatini çekti, System.String[]
Yunusemre Belediyespor'un U16 futbol takımında forma giyen 14 yaşındaki Salih Yıldırım'a, 3 süper lig, iki de 1. Lig ekibinin takip ettiği öğrenildi. Büyük takımların bu sezon, Yunusemre Belediyespor'un kapısını çalmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Yunusemre Belediyespor U 16 futbol takımı Kütahya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1'inci kademe müsabakalarında mücadele etti. Mavi-beyazlıların kadrosunda yer alan 2005 doğumlu Salih Yıldırım, sergilediği performans ile başta süper lig takımları olmak üzere birçok kulübün radarına girdi. Alanyaspor, Kasımpaşa, Eskişehirspor, Ümraniyespor ve Antalyaspor alt yapı sorumluları tarafından izlenerek, ismi alınan Salih Yıldırım'ın, önümüzdeki sezon transfer olması bekleniliyor. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:02 Kaynak: İHA
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