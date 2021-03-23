Yunusemreli minikler eğlenerek öğreniyor - Son Dakika

Yunusemreli minikler eğlenerek öğreniyor

23.03.2021 15:17
Yunusemreli minikler eğlenerek öğreniyor, System.String[]

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Uncubozköy Gündüz Bakımevi'nde eğitim alan 16 öğrenci haftanın 5 günü eğlenerek öğreniyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Uncubozköy Gündüz Bakımevi'nde eğitim alan 16 öğrenci haftanın 5 günü eğlenerek öğreniyor.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu gündüz bakım evleri ve kreşler ile çocuklara okul öncesi eğitimi veriyor. Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 16 çocuk haftanın 5 günü 08.00 - 17.00 saatleri arasında hem öğreniyor, hem de düzenlenen etkinliklerle eğleniyor. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle kapasitesinin yüzde 50'sini aktif olarak kullanan gündüz bakımevinde bu konuda açıklanan tüm hijyenik kurallara uyuluyor. Çocukların motor becerilerini geliştirerek onları yarınlara hazırladıklarını belirten Uncubozköy Gündüz Bakımevi sorumlusu Melike Nur Duyar, verilen eğitimlerde çocukların hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirtti. Duyar açıklamasında eğitim gören çocukların motor becerilerinin yanı sıra bilişsel gelişimlerini de arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi. - MANİSA

Yunusemreli minikler eğlenerek öğreniyor
Yunusemreli minikler eğlenerek öğreniyor
Yunusemreli minikler eğlenerek öğreniyor
Yunusemreli minikler eğlenerek öğreniyor
Yunusemreli minikler eğlenerek öğreniyor

Yunusemre, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunusemreli minikler eğlenerek öğreniyor - Son Dakika


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