Yunusemreli Muhtarlar Büyükşehir'de

Ziyarette, ilçeye yapılan hizmetlerin yanı sıra mahallelerin talepleri de konuşuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir, Seyitli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kırgöz, Recepli Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Bozbay, Karaveliler Mahallesi Muhtarı Osman Akakan, Davutlar Mahallesi Muhtarı Arif Gerçek, Kozaklar Mahallesi Muhtarı Ahmet Çetin, Düzlen Mahallesi Muhtarı Mustafa Satıcı, Sarma Mahallesi Muhtarı Ramazan Şenli, Otmanlar Mahallesi Muhtarı Serdar Sağol ve Demirci Mahallesi Muhtarı Adnan Erboz'u ağırladı. Muhtarlarla hizmet konusunda istişareler yapılarak, talepleri alındı ve ilgili daire başkanlıklarına aktarıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde en güzel hizmetleri verebilmenin çabası içinde olduklarını ifade eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, ziyaretleri nedeniyle mahalle muhtarlarına teşekkür etti.