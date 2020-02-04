Yunusemreli potanın sultanları lige galibiyetle başladı - Son Dakika
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Yunusemreli potanın sultanları lige galibiyetle başladı

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı, rakibi Spil Basketbol Takımı'nı 27-15 skorla yenerek lige galibiyet ile başladı.

Yunusemreli potanın sultanları lige galibiyetle başladı, System.String[]

Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı, rakibi Spil Basketbol Takımı'nı 27-15 skorla yenerek lige galibiyet ile başladı.


Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı ligin ilk maçını Spil Basketbol Takımı ile yaptı. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçta Mavi-Beyazlı Takım, rakibini 27-15 skorla mağlup etti. Lige galibiyetle başlayan Yunusemreli potanın sultanları moral kazandı. Yunusemre U12 takımı grupta Basketmania, Spil Basketbol, Sekiz Eylül, Turgutlu Belediyespor takımları ile mücadele ediyor. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
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