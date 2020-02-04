Yunusemreli potanın sultanları lige galibiyetle başladı

Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı, rakibi Spil Basketbol Takımı'nı 27-15 skorla yenerek lige galibiyet ile başladı.



Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Kız Basketbol Takımı ligin ilk maçını Spil Basketbol Takımı ile yaptı. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçta Mavi-Beyazlı Takım, rakibini 27-15 skorla mağlup etti. Lige galibiyetle başlayan Yunusemreli potanın sultanları moral kazandı. Yunusemre U12 takımı grupta Basketmania, Spil Basketbol, Sekiz Eylül, Turgutlu Belediyespor takımları ile mücadele ediyor. - MANİSA