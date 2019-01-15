Son Dakika Haberleri: Yunusemreli Satranç Sporcusu İki Turnuvanın da Şampiyonu Oldu

Yunusemreli Satranç Sporcusu İki Turnuvanın da Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Yunusemre Belediyesporun milli sporcusu Alp Buğra Ünlü, satrançta şampiyon oldu.

Yunusemreli Satranç Sporcusu İki Turnuvanın da Şampiyonu Oldu, System.String[]
Yunusemre Belediyesporun milli sporcusu Alp Buğra Ünlü, satrançta şampiyon oldu.

Yunusemre Belediyespor satranç sporcusu Alp Buğra Ünlü, katıldığı iki turnuvaya da damga vurdu. Başarılı sporcu, 12 Ocak Cumartesi günü yapılan Hızlı Satranç İl Birinciliği turnuvasında birinci olurken; ertesi gün düzenlenen Manisa Yıldırım Satranç İl Birinciliğini de kazanarak büyük sevinç oluşturdu. Hızlı ve Yıldırım satranç turnuvalarını kazanan sporcu, Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası için de hazır olduğunu gösterdi. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, başarılı sporcu ve hocasını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Yunusemre, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo'nun Meydan Okumasına Sert Tepki Gösterdi Romalı Cengiz Ünder, Maçın 20. Saniyesinde Asist Yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Talisca Transferini Kafasına Koydu Galatasaray, Belhanda'nın Yerine Teji Savanier İçin Teklifte Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:21:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunusemreli Satranç Sporcusu İki Turnuvanın da Şampiyonu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]