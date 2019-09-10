Yunusemreli satranççılar İzmir Açık Satranç Turnuvasına katıldı

Yunusemre Belediyespor satranççıları bu yıl 18'incisi düzenlenen İzmir Uluslararası Açık Satranç Turnuvasına katıldı.



İzmir Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 152 sporcunun katılımıyla Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Yunusemre Belediyespor'un 3 sporcusuyla katıldığı turnuva kıyasıya geçti. Turnuvanın ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanvekili Aşkın Keleş, Turnuva Gözlemcisi IA Selçuk Büyükvural, Başhakem FA Özgür Can Kaygısız, Turnuva Direktörü Mustafa Ulusoy, ilçe temsilcileri, kurul başkanları, öğretmenevi tesis amiri, antrenörler, hakemler, veliler ve sporcular katıldı.



Turnuvada Sıla Yaman en iyi kız sporcu olurken; Harun Gonca ve Muhammed Sinan Gönüllü derece yaptı. Başarılı sporcular ödül çeklerini federasyon temsilcilerinin elinden aldı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da turnuvada başarılı olan sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi. - MANİSA