Son Dakika Haberleri: Yunusemreli satranççılar İzmir Açık Satranç Turnuvasına katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Yunusemreli satranççılar İzmir Açık Satranç Turnuvasına katıldı

1 saat önce

Yunusemre Belediyespor satranççıları bu yıl 18'incisi düzenlenen İzmir Uluslararası Açık Satranç Turnuvasına katıldı.

Yunusemreli satranççılar İzmir Açık Satranç Turnuvasına katıldı, System.String[]

Yunusemre Belediyespor satranççıları bu yıl 18'incisi düzenlenen İzmir Uluslararası Açık Satranç Turnuvasına katıldı.


İzmir Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 152 sporcunun katılımıyla Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Yunusemre Belediyespor'un 3 sporcusuyla katıldığı turnuva kıyasıya geçti. Turnuvanın ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanvekili Aşkın Keleş, Turnuva Gözlemcisi IA Selçuk Büyükvural, Başhakem FA Özgür Can Kaygısız, Turnuva Direktörü Mustafa Ulusoy, ilçe temsilcileri, kurul başkanları, öğretmenevi tesis amiri, antrenörler, hakemler, veliler ve sporcular katıldı.


Turnuvada Sıla Yaman en iyi kız sporcu olurken; Harun Gonca ve Muhammed Sinan Gönüllü derece yaptı. Başarılı sporcular ödül çeklerini federasyon temsilcilerinin elinden aldı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da turnuvada başarılı olan sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Yunusemre, Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş adamı, eşinin kendisinden habersiz üretim yaptığını öğrenince boşanma davası açtı
İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak 710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:53:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunusemreli satranççılar İzmir Açık Satranç Turnuvasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]