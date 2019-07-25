Yunusemreli satranççılar Konya'da yarıştı
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Konya'da düzenlenen ve Yunusemre Belediyesi Satranç Takımının da yarıştığı 2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
'da düzenlenen ve Yunusemre
Belediyesi Satranç Takımının da yarıştığı 2019 Türkiye
Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı. Yunusemreli Satranççılar, 60 takımın yer aldığı şampiyonayı 13. sırada tamamlarken 2020 Kulüpler Şampiyonası hazırlıklarına şimdiden başladı.
Konya'da yapılan 2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı. Toplam 60 takımın yer aldığı şampiyonada güçlü takımlara karşı mücadele eden Yunusemreli Satranççılar, ligi 13. sırada tamamladı. 9 turluk şampiyonada 5 galibiyet 1 beraberlik alan takım, gelecek yıl daha iyi performans sergilemek için mücadele edeceklerini belirtti. 2020 Mart ayında yapılacak Manisa
Yöresel Lig'den şampiyon olarak ayrılmayı hedefleyen Yunusemre Belediyespor, 2020 Konya Kulüpler Şampiyonası için de şimdiden çalışmalara başladı. - MANİSA
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