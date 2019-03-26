Son Dakika Haberleri: Yunusemreli Satranççılardan Büyük Başarı

Yunusemreli Satranççılardan Büyük Başarı

2 saat önce

Yunusemre Belediyespor Satranç Takımı, 2018-2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Manisa Grubu karşılaşmalarında büyük bir başarıya imza attı.

Yunusemreli Satranççılardan Büyük Başarı, System.String[]
Yunusemre Belediyespor Satranç Takımı, 2018-2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Manisa Grubu karşılaşmalarında büyük bir başarıya imza attı.

2018 - 2019 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Manisa Grubu karşılaşmaları 5 takımın katılımıyla 22 - 24 Mart tarihleri arasında Gediz Satranç Salonunda yapıldı. Yunusemre Belediyespor ve Deha Satranç ve Eğitim Kulübü Derneği arasında çekişme son maça kadar sürerken; iki takım arasında oynanan 4. tur maçı 4-4 berabere bitti. Yunusemre Belediyespor 5. turda Kocatürk Koleji Spor Kulübü Derneğini de 8-0'lık gibi net bir skorla kazanınca averajla şampiyonluk ünvanını korudu.

Kulüp Antrenörü Hasan Alevnur, geçen yıl elde ettikleri şampiyonluğu korumanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük fedakarlıklar yaparak maçlara çıkan tüm arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Centilmence mücadele eden rakiplerimizi de tebrik ediyorum. Bu yıl ki hedefimiz Temmuz ayı içinde Konya'da yapılacak kulüpler şampiyonasında ilk 6 içerisinde yer alarak 2. lige çıkabilmek. Bu konuda en büyük destekçimiz olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan başarımızda emeği büyük" dedi.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan da satranççıları kutlayarak şunları söyledi: "Tüm spor dallarında olduğu gibi satrançta da iddialıyız. Geçen yıl da Manisa Şampiyonu olan takımımızı Konya'da yapılan finallere göndermiştik. Bu yıl 2. ligi zorlayacak bir kadromuz var. Sporcularımız bunu başarabilecek güçte, onlara güveniyorum." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, Yunusemre, Güncel
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