Son Dakika Haberleri: Yunusemreli sporcu Balkan 3'üncüsü oldu
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Yunusemreli sporcu Balkan 3'üncüsü oldu

35 dakika önce

Yunusemre Belediyespor Judo Sporcusu Merve Kaya, Romanya'nın Timişoare kentinde yapılan Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek ülkesine ve takımına büyük bir gurur yaşattı.

Yunusemreli sporcu Balkan 3'üncüsü oldu, System.String[]
Yunusemre Belediyespor Judo Sporcusu Merve Kaya, Romanya'nın Timişoare kentinde yapılan Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek ülkesine ve takımına büyük bir gurur yaşattı.

Romanya'nın Timişoare kentinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonasına katılan Yunusemre Belediyespor Judo Sporcusu Merve Kaya, 32 kg'de yarıştığı minikler kategorisinde üçüncü oldu. Ülkesini ve takımını sevindiren Kaya'yı kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Merve Kaya Balkan üçüncüsü olarak göğsümüzü kabarttı. Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'nin spora verdiği sonsuz desteğin karşılığında bu güzel başarılar ortaya çıkıyor. Sporcumuzu, antrenörlerini, ailesini ve emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum." dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
Merve Kaya, Yunusemre, Romanya, Spor
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