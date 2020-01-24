Yunusemreli sporcular 500 kitap bağışladı - Son Dakika

Yunusemre Belediye spor Kulübünün 'Ben okudum, kardeşim de okusun' sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyası kapsamında kulüp bünyesinde öğrenim gören sporcular 500 adet kitap topladı.



Yunusemre Belediyespor Kulübünün 'Ben okudum, kardeşim de okusun' sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyası ile 500 adet kitap toplandı. Yunusemre Belediyespor Kulübü bünyesindeki kurslarda eğitim gören çocukların topladığı kitaplar Yunusemre Millet Kıraathanesi aracılığıyla binlerce kitapsevere ulaşacak.



Okunan kitapların evde tozlanması yerine, herkesin faydalanması adına böyle bir çalışma yaptıklarını kaydeden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Yunusemre Belediyespor Kulübü olarak sömestr tatilinde çocuklarımızın faydalanması için kitap bağış kampanyası başlattık. Kulübümüzün farklı spor dallarında eğitim gören çocuklarımız ile topladığımız yaklaşık 500 kitabımızı Yunusemre Millet Kıraathanesi'ne teslim ettik. Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yunusemre Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Ahmet Sak ise kitap bağışından dolayı Yunusemre Belediyespor'a teşekkür ederek, herkesi kitap bağışına davet ettiklerini kaydetti. - MANİSA