Yunusemreli tekvandocular madalyaları topladı - Son Dakika
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Yunusemreli tekvandocular madalyaları topladı

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor tekvando sporcuları, Manisa'da gerçekleştirilen Büyükler İl Tekvando Şampiyonası'nda madalyaları topladı.

Yunusemreli tekvandocular madalyaları topladı, System.String[]

Yunusemre Belediyespor tekvando sporcuları, Manisa'da gerçekleştirilen Büyükler İl Tekvando Şampiyonası'nda madalyaları topladı.


Büyükler İl Tekvando Şampiyonası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonada Yunusemre Belediyespor tekvando sporcuları madalyaları toplarken; sporculardan 63 kg'de Barış Çakır 1., 80 kg'de Mutlucan Fenerci 1., 58 kg'de Abdülkadir Sağlam 1., 63 kg'de Seymen Namal ve Nesim Demir 3. 74 kg'de Mesutcan Öztürk de 3.'lük elde etti. Sporcular 11 - 16 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı temsil edecek. Başarılı sporcuları ve antrenörlerini kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, aynı başarıyı Türkiye Şampiyonası'nda da göstereceklerine inandığını söyledi. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, Yunusemre, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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