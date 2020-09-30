Yunusemreli tekvandocular yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor

Yunusemre Belediyespor tekvando sporcuları, sezonun açılmasını beklerken; aralıksız ve azimle çalışmalarına devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor tekvando takımı sporcuları, antrenörleri gözetiminde haftanın 5 günü, 10 kişilik gruplar halinde Gediz Spor Salonunda antrenman yapıyor. Korona virüs pandemisi dolayısıyla açıklanan tüm kurallara uyarak antrenman yaptıklarını aktaran takım antrenörü Zekai Demir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Salonların açılmasına çok sevindik. Sporcularımız kurallara uyarak gruplar halinde salonda azimle çalışmalarına devam ediyor. 2020-2021 sezonunda Yunusemre Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz Türkiye şampiyonalarında dereceler yaparak, milli takıma sporcular kazandırmak ve uluslararası arenada kulübümüz, ilimiz ve ülkemizin ismini duyurmak. Bize çalışmalarımızda destek veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanımız Arif Alkan'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA