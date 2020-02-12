Yunusemreli tenisçiden büyük başarı - Son Dakika
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Yunusemreli tenisçiden büyük başarı

7 saat önce

Yunusemre Belediyesporlu minik raket Suzanna Solmaz 8 yaş turnuvası sonrası 9 yaş turnuvasında da şampiyon oldu.

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Yunusemre Belediyesporlu minik raket Suzanna Solmaz 8 yaş turnuvası sonrası 9 yaş turnuvasında da şampiyon oldu.


Türkiye Tenis Federasyonu İzmir Kültürpark Tenis Kulübü'nün organize ettiği 8, 9, 10 yaş kış serisi Türkiye Kupası Kültürpark Tenis Kulübü'nde yapıldı. Bayanlarda 9 yaş kategorisine katılan en küçük sporcu olan Yunusemre Belediyesporlu Suzanna Solmaz kendisinden büyük rakipleriyle mücadele ettiği turnuvayı consolitian şampiyonu olarak tamamladı. Suzanna'nın 4,5 yaşından itibaren düzenli olarak antrenman yaptığını söyleyen antrenörü Beytullah Solmaz, kendilerine her türlü desteği veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da şampiyon tenisçiyi ve antrenörü Beytullah Solmaz'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Yunusemre, Solmaz, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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