Yunusemreli voleybolcular Manisa'yı temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunusemreli voleybolcular Manisa'yı temsil edecek - Son Dakika Spor

Yunusemreli voleybolcular Manisa'yı temsil edecek

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımı sporcularından Ceylin Paksoy ve Doğa Öz, Kütahya'da yapılacak Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek.

Yunusemreli voleybolcular Manisa'yı temsil edecek, System.String[]

Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımı sporcularından Ceylin Paksoy ve Doğa Öz, Kütahya'da yapılacak Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi Çeyrek Final müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek.


Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlenen Voleybol Anadolu Yıldızları turnuvası çeyrek final maçları 10-11-12 Ocak'ta Kütahya'da yapılacak. 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Bilecik'te düzenlenen turnuvada Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyesporlu Ceylin Paksoy ve Doğa Öz Kütahya'da yapılacak çeyrek final maçlarında da Manisa'yı temsil edecek.


Başarılı sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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