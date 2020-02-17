Yunusemreli wushucular Antalya'dan madalyalarla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunusemreli wushucular Antalya'dan madalyalarla döndü - Son Dakika Spor

Yunusemreli wushucular Antalya'dan madalyalarla döndü

7 saat önce

Antalya'da yapılan Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası'na damga vuran Yunusemre Belediyesporlu sporcular 4 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yunusemreli wushucular Antalya'dan madalyalarla döndü, System.String[]

Antalya'da yapılan Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası'na damga vuran Yunusemre Belediyesporlu sporcular 4 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.


Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası Minikler-Yıldızlar-Gençler-Büyükler ve Takımlar kategorilerinde Antalya'da yapıldı. Rekor katılımla gerçekleştirilen şampiyonaya 65 ilden 2 bin 452 sporcu katıldı. Şampiyonada Yunusemre Belediyespor Kulübü Wushu Kung-fu sporcuları 4 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Turnuvalarda Taolu sporcularından Afra Betül, Taichi kılıcı, uzun silahlar pudao, Sümeyye Akbaş kuzey stili, ince kılınç ve mızrak, Muhammet Ali güney stilleri, eğri kılınç ve güney sopası, Muhammet Talha geleneksel güney stillerinde ve profesyonel pudao silahında, Muhammet Ömer Güney Nanquan stillerinde, Ahmet Sefa full sanda dallarında yarışarak madalyaların sahibi oldu.


Şampiyona hakkında bilgi veren Takım Antrenörü Yusuf Çetinkaya, "Wushu cimnastik, akrobasi, güreş, boks ve tekme tekniklerini barındıran komplike bir spor dalıdır. Uzun soluklu bir eğitim gerektirir. Yeni başlamış bir sporcunun rutin bir form çizebilmesi için kişisel kabiliyetine göre 3 ila 5 yıl düzenli antrenman yapması gerekir. Şampiyonada dereceye giren tüm sporcularım 8 ve üzeri puan alarak Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına aday olduklarını ispatladılar. Her bir sporcum aylarca çalışma gerektiren rutin formlardan açık el kısa ve uzun silah taolarından en az beşer tanesini çalışarak madalya şanslarını arttırdılar. Disiplinli çalışmalarının karşılığında 2020 Avrupa Şampiyonasına katılma haklarını elde ettiler. Sporcularımıza desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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