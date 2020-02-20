Yunusemreli wushucular Türkiye şampiyonasına katılacak - Son Dakika
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Yunusemreli wushucular Türkiye şampiyonasına katılacak

7 saat önce

Yunusemre Belediyespor'un şampiyon wushu kungfu sporcuları, Sakarya'da düzenlenecek Taichi Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek.

Yunusemreli wushucular Türkiye şampiyonasına katılacak, System.String[]

Yunusemre Belediyespor'un şampiyon wushu kungfu sporcuları, Sakarya'da düzenlenecek Taichi Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek.


Taichi Türkiye Şampiyonası 21-23 Şubat tarihleri arasında Sakarya ilinde yapılacak. Şampiyonada sporcular, modern taijiquan, geleneksel taijiquan zorunlu stilleri, IWUF un yeni geleneksel yang ve chen stillerinin yanı sıra silahlı formlar ve grup yarışmalarında maharetlerini sergileyecek. 7 ayrı yarışmanın yer alacağı şampiyona minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve 40 yaş üstü kategorilerinde yapılacak. İlk kez taichi şampiyonasına katılacak olan Muhammet Ali, Muhammet Talha, Sümeyye, Afra, Sultan Nur antrenmanlarını aralıksız sürdürürken, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan şampiyonada Manisa'yı temsil edecek sporculara başarılar diledi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
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