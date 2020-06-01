Yunuskent 2. etapta iş yerleri ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Yunuskent 2. etapta iş yerleri ihaleye çıkıyor

Yunusemre Belediyesi'nin dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında sona yaklaşılıyor.

Yunuskent 2. etapta iş yerleri ihaleye çıkıyor, System.String[]

Yunusemre Belediyesi'nin dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında sona yaklaşılıyor. Bin 500 konuttan oluşan projenin 2. kısmında yer alan 12 iş yeri 17 Haziran Çarşamba günü açık artırmayla ihaleye çıkıyor.


Manisa'da konut sorununa neşter vuracak 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı hızla tamamlanıyor. Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla yürütülen projenin 2. kısmında yer alan 12 iş yeri de ihaleye çıkıyor. Açık artırma yöntemiyle 17 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de TOKİ'nin Ankara ve İstanbul'daki merkezlerinde gerçekleştirilecek ihaleye başvurular ihale gününe kadar devam edecek. İhaleye isteyenler, internet üzerinden de katılabilecek. Büyüklükleri 25 ile 243 metrekare arasında değişen iş yerleri için ihaleye katılmak isteyen alıcılar başvurularını 02 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar teminat bedelini Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerine geçici teminat olarak yatıracak. İhaleyi kazanan alıcılar, toplam ihale bedelinin yüzde 25'ini peşin olarak ödeyecek. Kalan para ise 120 aya bölünecek. İhaleyi kazanamayan vatandaşlar da yatırdıkları teminatları ihale sonrası takip eden günlerde aynı banka şubesinden alabilecek. Alıcıların bizzat veya kanuni temsilcileri ile ihaleye katılmaları gerekiyor. İhale hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi'nin resmi web adresi www.toki.gov.tr ve belediyenin resmi web adresi www.yunusemre.bel.tr'den öğrenebilecek. - MANİSA

Yunusemre, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yunuskent 2. etapta iş yerleri ihaleye çıkıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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