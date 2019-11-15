Yunuskent'te konut fiyatları açıklandı

Yunusemre Belediyesi'nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında fiyatlar açıklandı.



Türkiye'de örnek konut projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 Konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı tamamlanıyor. Kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutların fiyatları da yayınlandı. Hak sahipleri; konut fiyatı ve dairelerine ilişkin özellikleri TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr/satis/tr/kura linkine tıklayıp TC kimlik numaraları ile arama yaparak ulaşabilir.



Hak sahipleri, 2. etap 1. kısım için 2 - 31 Aralık 2019, 2. kısım için de 2 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında dairelerinin yer aldığı blok için belirlenen günde Halk Bankası Mesir Şubesi'ne giderek sözleşme imzalayacak. - MANİSA