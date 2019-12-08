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Yunuslar balıkçılarla yarıştı

6 saat önce

Tekirdağ'dan denize açılan balıkçılarla yarışan yunuslar, kameralara yansıdı.

Tekirdağ'dan denize açılan balıkçılarla yarışan yunuslar, kameralara yansıdı.

Tekirdağ'dan tekneleriyle yola çıkan balıkçılar, denizde çok sayıda yunusun kendilerine yaklaştıklarını fark etti. Dost canlısı ve oyun meraklısı oldukları bilenen yunuslar, denizde bulunan balıkçı teknesiyle yarış yaparak hareketleriyle şov yaptı. Yunusları gören balıkçılar da o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yunusları görüntüleyen balıkçı İdris Şeremet, "Bir anda etrafımızda dost canlısı yunusların yaklaştığını fark ettik. Tekneye yaklaşıp bize bir süre eşlik ettiler. Çok sayıda yunusun bize eşlik ettiğini görünce o anki heyecandan kameraya sonradan almaya başladım" dedi.

(İHA)

Yunuslar balıkçılarla yarıştı

Tekirdağ, Yunuslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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