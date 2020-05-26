Yunuslar Haliç'te görüntülendi (2) - Son Dakika

Yunuslar Haliç'te görüntülendi (2)
İlkbaharda balıkların Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru göç etmeleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nda yunusların görünülürlüğü arttı.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 12:10 Kaynak: AA
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