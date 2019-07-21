Son Dakika Haberleri: Yunuslar ışıl ışıl
Son Dakika Güncel Haber

Yunuslar ışıl ışıl

19 dakika önce

Gemlik meydanındaki saat kulesindeki yunuslar, temizlenerek aydınlatma çalışması yapıldı.

Yunuslar ışıl ışıl, System.String[]
Gemlik meydanındaki saat kulesindeki yunuslar, temizlenerek aydınlatma çalışması yapıldı.

Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmayan yunus heykellerinin bakımları ve temizliğini tamamladı. Su problemi çözülen havuz da farklı renklerde aydınlatılarak Gemlik'in en işlek noktası olan Çarşı Meydanı'na yakışan bir görüntü ortaya çıkmış oldu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, Böylesine önemli bir yapının sürekli bakıma ihtiyaç duyduğunu, temiz tutulması ve düzgün çalışmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Sertaslan, "Kentimizin çehresini değiştirecek, Gemlik'in dokusunu hizmetlerimiz bütün müdürlüklerimiz ve çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile devam edecek. Hemşerilerimizin temiz, bakımlı ve pırıl pırıl bir Gemlik'te yaşamaları için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" şeklinde konuştu. - BURSA
Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı Su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası (2) Kazayla su borusunu kıran çiftçi içinden çıkanları görünce şaşkına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 16:13:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunuslar ışıl ışıl
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]