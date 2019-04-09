Son Dakika Haberleri: Yunuslar Mavi Vatan'da Yalnız Bırakmadı

Yunuslar Mavi Vatan'da Yalnız Bırakmadı

8 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, yunusların Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş gemilerine eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.

Yunuslar Mavi Vatan'da Yalnız Bırakmadı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, yunusların Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş gemilerine eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "İcra edilen operasyonlarda dahi çevreye olan duyarlılığını muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan nöbetinde de denizdeki dostlarını koruma bilinci içinde hareket ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:43 Kaynak: AA
TSK, Güncel
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