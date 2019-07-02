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Yunuslar tatilcilerin peşini bırakmıyor

26 dakika önce

Yunuslar tatilcilerin peşini bırakmıyorANTALYA - Antalya Adrasan açıklarında turistler tarafından çekilen görüntülerde, yunusların mavilikler içinde tekneyle yarışı tebessüm ettirdi.

Yunuslar tatilcilerin peşini bırakmıyor
ANTALYA - Antalya Adrasan açıklarında turistler tarafından çekilen görüntülerde, yunusların mavilikler içinde tekneyle yarışı tebessüm ettirdi.
Türkiye'nin sayısız cennetlerinden biri olan Adrasan'da turistleri yunuslar karşıladı. Antalya Adrasan açıklarında bir tur teknesine eşlik eden yunuslar, hızla ilerleyen tekne ile dakikalarca yarıştı. Tekneye eşlik eden yunus balıkları, suya dalıp çıktı. Topluluk halinde yüzen ve teknenin burun kısmına yakın bir şekilde dans edercesine ilerleyen yunuslar, görenleri şaşırttı. Sonsuz mavilikte yunusların dans manzarasını izleyen turistler o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi. Yunusların tekneye yaklaştığı anlarda çocuklar sevinç çığlıkları attı. Türk bir turist, "Böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz. Sen nasıl bir şeysin? Bu nasıl bir şans, çok iyisiniz ya" ifadelerinde bulundu.
Yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
Yunuslar tatilcilerin peşini bırakmıyor
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
Yunuslar, Türkiye, Adrasan, Antalya, Genel
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