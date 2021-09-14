Yunuslar tekneyle yarıştı - Son Dakika

- Yunuslar tekneyle yarıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizin ortasında yunus balıklarının balıkçı teknesi ile yarıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Erdal Bıçakçı ve Atilla Bıçakçı kardeşler balık avlamak için Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenimahalle mevkiinden Karadeniz'e açıldı. Bir müddet sonra yunuslar, balıkçı teknesine yaklaşıp uzun süre eşlik etti. Dost canlısı ve oyun meraklısı oldukları bilenen yunuslar, denizin ortasında bulunan balıkçı teknesini takip ederek, teknenin çevresinde sahneledikleri hareketlerle adeta şov yaptı. Yunusları gören balıkçılar da teknenin hızını düşürerek yunusları cep telefonuyla kaydetti. Adeta tekne ile yarışan yunuslar renkli görüntülere sahne oldu.