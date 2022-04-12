YUNUSLAR, TUR TEKNESİNE EŞLİK ETTİ - Son Dakika
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YUNUSLAR, TUR TEKNESİNE EŞLİK ETTİ

12.04.2022 16:25

ANTALYA'nın Demre ilçesinde turistleri taşıyan tur teknesi ile Kaş'taki bir balıkçının teknesiyle yolculuğa eşlik eden yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde turistleri taşıyan tur teknesi ile Kaş'taki bir balıkçının teknesiyle yolculuğa eşlik eden yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Demre'ye bağlı Kekova'da turistleri taşıyan bir teknenin yolculuğuna yunuslar eşlik etti. Turistler şaşkınlıkla izlediği yunusları telefon kamerasıyla kaydetti. Tur teknesini bir süre takip eden yunuslar sonrasında gözden kayboldu. Kaş ilçesine Kalkan Koyu'nda bir balıkçı, teknesiyle yolculuğuna eşlik eden yunusu telefon kamerasıyla görüntüledi.

YUNUSLAR, TUR TEKNESİNE EŞLİK ETTİ
YUNUSLAR, TUR TEKNESİNE EŞLİK ETTİ
YUNUSLAR, TUR TEKNESİNE EŞLİK ETTİ

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Demre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUNUSLAR, TUR TEKNESİNE EŞLİK ETTİ - Son Dakika


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