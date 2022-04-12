YUNUSLAR, TUR TEKNESİNE EŞLİK ETTİ - Son Dakika

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ANTALYA'nın Demre ilçesinde turistleri taşıyan tur teknesi ile Kaş'taki bir balıkçının teknesiyle yolculuğa eşlik eden yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Demre'ye bağlı Kekova'da turistleri taşıyan bir teknenin yolculuğuna yunuslar eşlik etti. Turistler şaşkınlıkla izlediği yunusları telefon kamerasıyla kaydetti. Tur teknesini bir süre takip eden yunuslar sonrasında gözden kayboldu. Kaş ilçesine Kalkan Koyu'nda bir balıkçı, teknesiyle yolculuğuna eşlik eden yunusu telefon kamerasıyla görüntüledi.