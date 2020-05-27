Yunuslar turkuaza bürünen İstanbul Boğazı'nı süsledi - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla boğazda sık sık görülmeye başlayan sevimli yunusların turkuaza bürünen İstanbul Boğazı'nı süslemesi havadan görüntülendi.

Yunus balıkları yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ile İstanbul Boğazı'nda daha sık görülmeye başlandı. Kentin çeşitli noktalarında kendilerini zaman zaman gösteren sevimli yunusların turkuaza bürünen boğazda çoşku ile yüzmesi havadan görüntülendi. Onlarca yunusun boğazda avlanıp adeta dans edercesine suya dalıp çıkması Arnavutköy Sahili'nde renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan yunusları boğazda yalnız bırakmayan martılarda görüntülere yansıdı.

(İHA)