Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı

06.06.2022 17:32

Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladıZONGULDAK Zonguldak'ta yunusların kovaladığı, yüzlerce istavrit limana sıkıştı.

Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı

ZONGULDAK Zonguldak'ta yunusların kovaladığı, yüzlerce istavrit limana sıkıştı. Bazı vatandaşlar ellerine oltaları alarak adeta kova kova balık avladı.

Zonguldak'ta denizde yunusların kovaladığı istavritler liman içerisine yöneldi. Limanda balık bolluğunu duyan vatandaşlar ise ellerine oltalarını alarak limana akın etti. Ardından "Bismillah" diyerek oltalarını denize sallayan vatandaşlar kova kova istavrit yakaladı. Ertan Akyıldız, "Yunuslar balığı limana sıkıştırmış. 3 gündür arkadaşlar güzel balık aldılar. Bende bugün zaman geçirmeye geldim buraya. Tek tük geliyor şuanda. Arkadaşlarımız kova kova balık aldılar. Sabah erken saatlerinde ve akşam 5'den sonra iyi balık aldılar. Yunus balığı buraya sıkıştırmış. Yunus şuanda kaçtı sanırım. Ona rağmen balık var limanda kalanlar. Arkadaşlarımız burada yüzlerce istavrit yakaladı" dedi.

Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı
Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı
Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı
Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri geri dönüşüme kazandırmak için 100 litre atık yağ topladı Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri geri dönüşüme kazandırmak için 100 litre atık yağ topladı Zonguldak'tan kısa kısa Zonguldak'tan kısa kısa
Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 17:41:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement