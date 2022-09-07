Yunuslardan koruma ekibine teşekkür gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Yunuslardan koruma ekibine teşekkür gösterisi

07.09.2022 16:03

Yunuslardan koruma ekibine teşekkür gösterisi Gökova Körfezi yunus balıklarına ev sahipliği yapmaya başladıMUĞLA Muğla Gökova Körfezi'nde yürütülen koruma çalışmaları sonrasında yunus balıkları tekrar mavi sularda görülmeye başlarken, Deniz Koruma Botu'na eşlik eden yunusların kısa gösterisi...

Yunuslardan koruma ekibine teşekkür gösterisi

Gökova Körfezi yunus balıklarına ev sahipliği yapmaya başladı

MUĞLA Muğla Gökova Körfezi'nde yürütülen koruma çalışmaları sonrasında yunus balıkları tekrar mavi sularda görülmeye başlarken, Deniz Koruma Botu'na eşlik eden yunusların kısa gösterisi iç ısıttı.

Akdeniz Koruma Derneği'nin çeşitli kurumlar ile işbirliği içerisinde Gökova Körfezi'nde Sürdürülebilir Balıkçılık Projesi çalışmaları çerçevesinde yaptığı çalışmalar sonuç vermeye başladı. Bölgede balıkçılığa kapalı alanların Akdeniz Koruma Derneği tarafından denetlenmesi ve kaçak avcılığın önüne geçilmesinin ardından Gökova Körfezi yunus balıklarına ev sahipliği yapmaya başladı. Akyaka Sahili'ne yakın yerlere kadar gelen yunus balıklarının, Akdeniz Koruma Derneği Deniz Koruma Botu ile birlikte yüzmesi ve sonrasında sudaki gösterisi ise cep telefonu görüntüsüne yansırken, yürütülen çalışmaların meyvesini vermesi ise sevindirdi.

Akdeniz Koruma Derneği'nin 2012 yılından bu yana koruma ve izleme faaliyetlerini yürüttüğünü belirten İzleme ve Koruma Çalışmaları Sorumlusu Vahit Alan, "Yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde özellikle nesli tehlike altında olan türlerin, balıkçılığa kapalı alanları sık sık ziyaret ettiğine şahit olduk. Özellikle Akyaka kıyılarında son dönemlerde yunusların kıyılara girmesi bunun göstergelerinden bir tanesidir" dedi.

YORUMLAR
500
Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

Balıkçılık, Akdeniz, Gökova, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunuslardan koruma ekibine teşekkür gösterisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:41 Dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile kadını öldüren katilden akılalmaz ifade: Bir erkeğe dikkatli baktığı için yaptım
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:06:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yunuslardan koruma ekibine teşekkür gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement