Son Dakika Haberleri: Yunuslardan uyuşturucu satıcılarına darbe
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yunuslardan uyuşturucu satıcılarına darbe

1 saat önce

Balıkesir'de motorize Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan 217 adet uyuşturucu hap çıktı.

Yunuslardan uyuşturucu satıcılarına darbe, System.String[]
Balıkesir'de motorize Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan 217 adet uyuşturucu hap çıktı. Araçta bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus timleri uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramalarda 217 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan GBT sorgusunda S.G. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aynı suçtan bin 660 TL. para cezası olduğunun anlaşılması üzerine, gerekli işlemler için araçta bulunan diğer 5 kişi ile birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çapa yaparken el bombası buldu Yüzüne kezzap dökülen Berfin'in ameliyat süreci başladı Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti Yeğenini, 4 aylık bebeğinin önünde öldüren cani amcaya müebbet verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 13:04:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunuslardan uyuşturucu satıcılarına darbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]