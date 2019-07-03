Son Dakika Haberleri: Yunuslardan uyuşturucuya geçit yok
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Yunuslardan uyuşturucuya geçit yok

51 dakika önce

Balıkesir'de Motorize Yunus ekipleri 2 otomobilde şüphe üzerine yaptığı aramada uyuşturucu hap ve silah ele geçirdi.

Yunuslardan uyuşturucuya geçit yok, System.String[]
Balıkesir'de Motorize Yunus ekipleri 2 otomobilde şüphe üzerine yaptığı aramada uyuşturucu hap ve silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bünyesinde faaliyet gösteren Motorize Yunus Timleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yaptığı çalışma ve uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde yapılan aramalar neticesinde araçta 34 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.K., M.K. ve B.S.Ç. gözaltına alan ve ele geçirilen uyuşturucuya el koydu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa
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