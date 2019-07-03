Yunuslardan uyuşturucuya geçit yok
51 dakika önce
Balıkesir'de Motorize Yunus ekipleri 2 otomobilde şüphe üzerine yaptığı aramada uyuşturucu hap ve silah ele geçirdi.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
'de Motorize Yunus ekipleri 2 otomobilde şüphe üzerine yaptığı aramada uyuşturucu hap ve silah ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube bünyesinde faaliyet gösteren Motorize Yunus Timleri, Altıeylül
ve Karesi
ilçelerinde yaptığı çalışma ve uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde yapılan aramalar neticesinde araçta 34 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.K., M.K. ve B.S.Ç. gözaltına alan ve ele geçirilen uyuşturucuya el koydu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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