Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi - Son Dakika

Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Yunus balıklarının deniz yüzeyindeki keyfi havadan görüntülendi. Yunusların yaşamı renkli görüntülere sahne oldu.

Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Yunus balıkları fotoğrafsever bir vatandaşın drone kamerasına yansıdı. Daha önce güneşli havalarda drone ile görüntülenen Yunus Balıklarının Marmara Denizinde aktobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu.

Drone ile takibe alınan yunuslar bir süre deniz yüzeyinde keyif sürdürdükten sonra bir anda gözlerden kayboldular. Denizin dibine gözlerden kaybolan yunus balıklarından geriye muhteşem görüntüler kaldı.