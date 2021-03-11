Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi - Son Dakika

Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi
11.03.2021 21:22
Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Yunus balıklarının deniz yüzeyindeki keyfi havadan görüntülendi.
Yunusların deniz keyfi böyle görüntülendi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Yunus balıklarının deniz yüzeyindeki keyfi havadan görüntülendi. Yunusların yaşamı renkli görüntülere sahne oldu.
Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Yunus balıkları fotoğrafsever bir vatandaşın drone kamerasına yansıdı. Daha önce güneşli havalarda drone ile görüntülenen Yunus Balıklarının Marmara Denizinde aktobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu.
Drone ile takibe alınan yunuslar bir süre deniz yüzeyinde keyif sürdürdükten sonra bir anda gözlerden kayboldular. Denizin dibine gözlerden kaybolan yunus balıklarından geriye muhteşem görüntüler kaldı.
Son Dakika Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş