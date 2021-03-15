- Yunusların denizdeki dansı böyle görüntülendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar sahili açıklarında yunus balıkları görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yunusların denizde uyum içerisinde adeta dans, denize dalıp çıktıkları görülüyor. Yunusların bu anları ise renkli görüntüler oluşturuyor.

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