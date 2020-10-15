Yunusların dev gemilerle oyunu - Son Dakika

Yunusların dev gemilerle oyunu

15.10.2020 09:26

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilere oyun oynarcasına eşlik eden sevimli yunuslar havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilere oyun oynarcasına eşlik eden sevimli yunuslar havadan görüntülendi. Gemilerin önünde zıplayarak yüzen yunuslar gün doğumu manzarasıyla eşsiz görüntüler oluşturdu.

Yunuslar kimi zaman sahil kenarlarına kadar gelerek kendilerini gösteriyor kimi zamanda kıyıdan kilometrelerce uzakta gemilerin önünde veya peşinde gözüküyorlar. İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemilerin bazılarıyla oyun oynarcasına yüzen yunuslar havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde geminin önünde havaya zıplayarak yüzen yunuslar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Metrelerce yukarı zıplayan yunuslar gemiden daha hızlı ilerleyerek adeta oyun oynadı. Bir süre İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizine doğru ilerleyen geminin önünden giden yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Yunusların dev gemilerle oyunu
Yunusların dev gemilerle oyunu
Yunusların dev gemilerle oyunu
Yunusların dev gemilerle oyunu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yunusların dev gemilerle oyunu - Son Dakika

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