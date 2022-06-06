Yunusların kovaladığı yüzlerce istavrit limana sıkıştı, vatandaşlara gün doğdu - Son Dakika
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Yunusların kovaladığı yüzlerce istavrit limana sıkıştı, vatandaşlara gün doğdu

06.06.2022 21:29

Zonguldak'ta yunuslar kovaladıkları yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı. Bazı vatandaşlar ellerine oltaları alarak adeta kova kova balık topladı.

Zonguldak'ta denizde yunusların kovaladığı istavritler liman içerisine yöneldi. Limanda balık bolluğunu duyan vatandaşlar ise ellerine oltalarını alarak limana akın etti. Ardından "Bismillah" diyerek oltalarını denize sallayan vatandaşlar kova kova istavrit yakaladı.

Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı

"ARKADAŞLARIMIZ YÜZLERCE İSTAVRİT YAKALADI"

Ertan Akyıldız, "Yunuslar balığı limana sıkıştırmış. 3 gündür arkadaşlar güzel balık aldılar. Bende bugün zaman geçirmeye geldim buraya. Tek tük geliyor şu anda. Arkadaşlarımız kova kova balık aldılar. Sabah erken saatlerinde ve akşam 5'den sonra iyi balık aldılar. Yunus balığı buraya sıkıştırmış. Yunus şu anda kaçtı sanırım. Ona rağmen balık var limanda kalanlar. Arkadaşlarımız burada yüzlerce istavrit yakaladı" dedi.

Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı
Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı
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Kaynak: İHA

Zonguldak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yunusların kovaladığı yüzlerce istavrit limana sıkıştı, vatandaşlara gün doğdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusların kovaladığı yüzlerce istavrit limana sıkıştı, vatandaşlara gün doğdu - Son Dakika
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