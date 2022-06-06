Ertan Akyıldız, "Yunuslar balığı limana sıkıştırmış. 3 gündür arkadaşlar güzel balık aldılar. Bende bugün zaman geçirmeye geldim buraya. Tek tük geliyor şu anda. Arkadaşlarımız kova kova balık aldılar. Sabah erken saatlerinde ve akşam 5'den sonra iyi balık aldılar. Yunus balığı buraya sıkıştırmış. Yunus şu anda kaçtı sanırım. Ona rağmen balık var limanda kalanlar. Arkadaşlarımız burada yüzlerce istavrit yakaladı" dedi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yaşam › Yunusların kovaladığı yüzlerce istavrit limana sıkıştı, vatandaşlara gün doğdu - Son Dakika

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