Yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi - Son Dakika
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Yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi

27.05.2022 17:23

Antalya'nın Kaş ilçesinde açıklarda deniz turu yapan tekneye yunuslar eşlik etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde açıklarda deniz turu yapan tekneye yunuslar eşlik etti.

Kaş ile Meis Adası arasında tatilcileri gezdiren bir tekneye yaklaşık 10 yunus eşlik etmeye başladı.

Teknenin sahibi ise yunusların kendilerine eşlik etmesini cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, yunusların teknenin yanında ilerledikleri ve kısa süreli suya dalıp çıktıkları görülüyor.

Denizde ilerleyen yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

Tekne sahibi Erdem Dündar, yunusların bölgede nadir görüldüğünü belirterek "Yunus sürüsünü görmek heyecan vericiydi." dedi.

Yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi
Yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi
Yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi
Yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

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