Son Dakika Haberleri: Yunuslarla yüzme programı, otizmli çocuklara umut oluyor
Son Dakika Güncel Yunuslarla yüzme programı, otizmli çocuklara umut oluyor - Son Dakika

Yunuslarla yüzme programı, otizmli çocuklara umut oluyor

6 saat önce

DENİZ Memelileri ve Yunus Parkları Derneği'ne bağlı merkezler, uyguladıkları yunuslarla özel yüzme programı (YÖYP) kapsamında 2010 yılından bu yana yaklaşık 4 bin otizmli çocuğa umut oldu.

Yunuslarla yüzme programı, otizmli çocuklara umut oluyor, System.String[]

DENİZ Memelileri ve Yunus Parkları Derneği'ne bağlı merkezler, uyguladıkları yunuslarla özel yüzme programı (YÖYP) kapsamında 2010 yılından bu yana yaklaşık 4 bin otizmli çocuğa umut oldu.

Otizm, down sendromu, depresyon, nevrotik bozukluklar, beyin travması, beyin paralizi, çocuk cerebral paralizi, çocuk nevrozları ve gecikmiş konuşma gelişimi gibi birçok hastalığın tedavisinde uygulanan yunuslarla özel yüzme programı, 50'ye yakın farklı hastalıkta uygulanabiliyor. Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, özellikle maddi gücü olmayan otizmli çocuklara destek olmayı amaçladıklarını belirterek, bugüne kadar yaklaşık 4 bin otizmli çocuğa umut olduklarını ve bundan duydukları mutluluğu dile getirdi.

'RAKAMI 5 BİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Otizmli dernekler ve yetkililer tarafından programa katılan çocukların büyük çoğunluğunda önemli değişiklikler kaydedildiğine dair olumlu dönüşler aldıklarını kaydeden Gökalp, "Dernek olarak bu rakamı 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bilimsel araştırmalar, hastaya temas eden yunusların yaydığı enerjinin vücuttaki sistemlerin daha iyi çalışmasına destek olduğu ve insanda korku, stres ile gerginlik hislerini azalttığını ortaya koyuyor. YÖYP ile hastaların daha önce hiç başaramadıkları aktiviteleri gerçekleştirmeye başladığı kanıtlanmış durumdadır. Ayrıca, YÖYP alan hastaların özel eğitim, konuşma tedavisi, fizyoterapi, ergoterapi ve psikoterapi gibi çalışmalardan daha çok ve hızlı yararlanmaya başladığı fark edildi" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Of Aman Nalan'dan çocuk itirafı: İyi bir anne olabileceğimi düşünmedim
AVM'de çocuğunu terk eden anne: Ben de çocuk esirgeme yurdunda büyüdüm 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti Angelina Jolie'den ayrılan Brad Pitt artık her gün ağladığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunuslarla yüzme programı, otizmli çocuklara umut oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]