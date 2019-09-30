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Yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar

40 dakika önce

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde okuyan üniversite öğrencileri için yamaca inşa edilen yurt zor anlar yaşatıyor.

Yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar, System.String[]

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde okuyan üniversite öğrencileri için yamaca inşa edilen yurt zor anlar yaşatıyor. Yurt binasına ulaşım için 5 kilometrelik mesafeyi aşması gereken öğrenciler, servis saatini kaçırdıkları takdirde 550 basamak çıkmak zorunda kalıyor. Dik bir rampaya kurulu merdivenden çıkmak için yaklaşık 20 dakika harcayan öğrenciler inerken de 10 dakikada iniyor.

Gümüşhane'de dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma zorluğu yaşanıyor. Kentte, Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için Bağlarbaşı Mahallesi'nde 5 yıl önce yamaca 800 kapasiteli Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci Yurdu inşa edildi. Araçla yaklaşık 5 kilometre yol mesafesi ile ulaşılan yurt binası için 550 basamaklı merdivenli yaya yolu da yapıldı. Merdivenin üstü yağmurlu havalarda inip çıkan öğrencilerin ıslanmaması için üzeri kapatıldı. Servis saatini kaçıran öğrenciler, yaklaşık 20 dakikalık yolculukla merdiveni kullanarak yurda çıkıyor, 10 dakikada ise iniyor. Öğrenciler dik rampaya kurulu merdivenden çıkarken molalar veriyor, dinlenerek zorlu bir yolculukla yurda ulaşıyor.

'ÇIKARKEN 3 KEZ MOLA VERİYORUZ'

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Tayfun Aslan, yurt ile okul arasında yaya ulaşımı sağlamak için yapılan merdivenin çok yorucu olduğunu belirterek "Otobüs saatleri her zaman uygun olmuyor. Merdivenler ise çok yorucu, dağı tırmanıyoruz. Havalar şu anda iyi ama kış ayı geldiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Merdivenleri çıkarken 3 kere mola veriyoruz. Merdivenlerde geçirdiğimiz zamanı yurtlarda geçiremiyoruz. Merdivenlerin belli bölümleri yürüyen merdivene dönüştürülebilir" dedi.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Vehbi Demir ise yöneticilerin ulaşımla ilgili sorunu gidermelerini beklediklerini söyleyerek, "Yurda çıkarken merdiven kullanmak zorunda kalıyoruz. Gümüşhane'nin arazi koşulları sebebiyle bu tarz inip çıkmalar çok fazla oluyor. Şehrin belli noktalarında hep merdiven var ve basamak sayıları çok fazla" diye konuştu.

Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gökhan Kaya da, "Gerek okul olsun, gerek yurt merdivenleri olsun çok fazla merdiven var. Kışın gerçekten zorlaşıyor. Çünkü merdivenler kayganlaşmaya başlıyor, tehlikeli oluyor. Aktarmalı olarak geliyoruz aktarma sırasında tabi zorlanıyoruz daha modern bir ulaşım olmalı" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi, Bağlarbaşı, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:58 Kaynak: DHA
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