Yurda dönen hacılar, Esenboğa Havalimanı'nda yakınlarınca karşılandı - Son Dakika
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Yurda dönen hacılar, Esenboğa Havalimanı'nda yakınlarınca karşılandı

15.07.2022 15:55

Başkentte, hac farizasını yerine getiren hacılar ile yakınlarının Esenboğa Havalimanı'ndaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Başkentte, hac farizasını yerine getiren hacılar ile yakınlarının Esenboğa Havalimanı'ndaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden uçakla gelen hacılar, duygusal anların yaşandığı Esenboğa Havalimanı'nda, aileleri ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.

"Memleketimiz için bol bol dua ettik"

Hacılardan Ramazan Koçak, hac ibadetini tamamlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ve Türkiye'ye güzel duygularla döndüğünü söyledi.

Hac ibadetinin herkese nasip olması için dua ettiğini söyleyen Koçak, "Bu sene hac ibadetimiz çok güzel geçti. Kutsal toprakları hep gözyaşlarıyla dolaştık. Cenabı Allah sizlere de nasip etsin. Memleketimiz için bol bol dua ettik. Rabbim kabul etsin inşallah." diye konuştu.

Hac vazifesini yerine getirdiği için mutlu olduğunu aktaran Mehmet Karabulut da kendisini karşılamaya gelen torunlarıyla uzun süre kucaklaşıp hasret giderdi ve gözyaşlarını tutamadı.

Hacılardan Süleyman Kalkan da selam getirdiklerini dile getirerek, "Rabbim ülkemize bereket, sağlık, huzur versin. Devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

İbadetini yerine getirmenin gururunu yaşadığını belirten Nerime Kalkan da hac farizasını yerine getirmenin herkese nasip olmasını diledi.

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Yurda dönen ilk hacı kafilesi İstanbul Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı (2) Yurda dönen ilk hacı kafilesi İstanbul Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı (2) HACILAR YURDA DÖNMEYE BAŞLADI HACILAR YURDA DÖNMEYE BAŞLADI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurda dönen hacılar, Esenboğa Havalimanı'nda yakınlarınca karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurda dönen hacılar, Esenboğa Havalimanı'nda yakınlarınca karşılandı - Son Dakika
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