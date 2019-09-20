Son Dakika Haberleri: Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdi
Son Dakika Spor Haber

Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdi

1 saat önce

- Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdiTRABZON - Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi.

- Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdi

TRABZON - Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor, maç sonrası şehre döndü. Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile 4 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından sabah 05.30 sıralarında Trabzon Havaalanı'na inen bordo-mavili kafile, daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.

Ünal Karaman'a destek

Gençlerbirliği beraberliği ve Getafe mağlubiyetleri sonrası eleştirilerin odağında olan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi. "Yan yana olacağız da" pankartı açan taraftarlar, meşalelerle Karaman ve takımı karşılayıp tezahüratlarda bulundular.

Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdi

Ünal Karaman, Trabzonspor, Karaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'dan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a destek
Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 mağlup oldu Uğurcan Çakır sosyal medyayı salladı! Asamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 10:48:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurda dönen Trabzonspor'da, taraftarlar Ünal Karaman'a destek verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]