Yurda giremeyen hayvanlar için karantinalı çözüm önerisi - Son Dakika

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye giremeyen evcil hayvanlar için karantinalı çözüm önerisi sundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle Türkiye'ye pet hayvan giriş çıkışı yasaklandığı için birçok hayvan sahibinin mağduriyet yaşadığı belirtilerek, hayvanlarını getiremediği için ülkeye dönemeyenlerin hayvansever derneklerinden ve meslek odalarından yardım istediği aktarıldı.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 virüsünün evcil hayvanlardan insana bulaşmadığını yineleyerek, Dünya Sağlık Örgütünün virüsün insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından bulaştığının tahmin edildiğini, şimdiye kadar evcil hayvanların insanlara hastalığı bulaştırdığına dair bir kanıt bulunamadığını bildirdiğini kaydetti.

Bu konudaki uygulamaların otoritelerin açıklamaları ile önerileri doğrultusunda yapılması ve yetkililerin soruna bir an önce çözüm bulması gereğine işaret eden Arslan, şu öneriyi sundu:

"Yurt dışından gelen vatandaşlar zaten 14 gün boyunca karantinada kalıyor. Kedi ve köpeklerini getirenler karantina boyunca birlikte kalabilir ancak sahibi Kovid-19 pozitif olanların hayvanları ayrılarak farklı bir yerde tutulabilir."