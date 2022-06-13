Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika
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Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

13.06.2022 14:36
Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/ PKK mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika
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