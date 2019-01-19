Son Dakika Haberleri: Yurda Gitmek İsteyen Üniversite Öğrencilerini Gasp Ettiler

Yurda Gitmek İsteyen Üniversite Öğrencilerini Gasp Ettiler

1 saat önce

Adana'da gece yurda gitmek isteyen 2 üniversite öğrencisini otomobillerine alıp 120 lira para ve kol saatini bıçakla gasp ettiği ileri sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Yurda Gitmek İsteyen Üniversite Öğrencilerini Gasp Ettiler, System.String[]
Adana'da gece yurda gitmek isteyen 2 üniversite öğrencisini otomobillerine alıp 120 lira para ve kol saatini bıçakla gasp ettiği ileri sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesinde okuyan A.O.B.(20) arkadaşı K.N. (20) ile birlikte kaldığı öğrenci yurdundan toplu taşıma aracıyla 17 Ocak akşamı eğlenmeye gitti. İki arkadaş bir süre eğlendikten sonra gece yurda dönmek için yola çıktı. Ancak bir türlü taksi ya da toplu taşıma aracı gelmedi. Buradan geçen bir otomobil, öğrencilerin yanında durup "Nereye gençler sizi gideceğiz yere kadar götürelim" dedi. Bunun üzerine şahıslar öğrenci olduklarını yurda gitmek istediklerini söyledi. Şahıslar da iki öğrenciyi araçlarına aldı. Ancak bir süre gittikten sonra zanlılardan İbrahim K. öğrencilere bıçak çekip paralarını istedi. Öğrenciler ise parayı vermek istemedi. Bunun üzerine Emir Kürşat O. "vermiyor bıçakla, bıçağı vur" diye bağırdı. Öğrencilerde bunun üzerine korkup ceplerindeki 120 lira parayı ve kol saatlerini verdi. Malzemeleri sürücü Bekir A. (23) aldı. İşlerini bitiren zanlılar, öğrencileri araçtan indirdi. Öğrenciler hemen telefonla polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin gittiği güzergah üzerinde yaptığı güvenlik kamerası çalışmasında aracın plakasını tespit etti. Polis, plakadan da zanlıların evlerini belirleyerek Yeşiyurt ve PTT Evleri Mahallerine yaptığı operasyonda zanlıları yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, 3. Sayfa
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